Maignan - Sommer | a portieri invertiti sarebbe andata diversamente?
Uno dei tanti temi di Inter-Milan è stato senza dubbio il confronto tra i due portieri: Maignan determinante (soprattutto per il rigore parato a Calhanoglu), Sommer decisivo in negativo in occasione dell'errore commesso sul gol rossonero di Pulisic. Il commento del Vicedirettore Stefano Agresti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
LE FORMAZIONI UFFICIALI ? INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. ? MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Barte - facebook.com Vai su Facebook
Le bellissime parole di Sommer per Maignan Il portiere dell'Inter esprime parole di apprezzamento per l'estremo difensore del Milan a poco più di 24 ore dal derby di Milano che li vedrà sfidarsi #Sommer #Maignan #InterMilan #spaziomilan Vai su X
Maignan - Sommer: a portieri invertiti sarebbe andata diversamente? - è stato senza dubbio il confronto tra i due portieri: Maignan determinante (soprattutto per il rigore parato a Calhanoglu), Sommer decisivo in negativo in occasione dell'errore commesso sul gol ... Segnala msn.com
L'OPINIONE - Zenga: "Maignan o Sommer? Entrambi fortissimi, ma prendo Caprile, adoro i portieri della scuola italiana, anche Meret" - Walter Zenga, ex portiere, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Libero: "Troppo difficile pronosticare l'andamento di un derby, va contro ogni regola e lo conferma il fatto che nonostante l'Int ... Riporta napolimagazine.com
Maignan para tutto, Pulisic segna: Milan, vittoria e sorpasso sull'Inter, finisce 0-1 - In un derby della Madonnina ad altissima tensione la spunta il Milan, in «casa» dell'Inter, grazie a un gol di Pulisic ma, soprattutto, alle mani di Mike Maignan, in una partita di grande sofferenza ... Riporta msn.com