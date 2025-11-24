Maignan - Sommer | a portieri invertiti sarebbe andata diversamente?

Gazzetta.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei tanti temi di Inter-Milan è stato senza dubbio il confronto tra i due portieri: Maignan determinante (soprattutto per il rigore parato a Calhanoglu), Sommer decisivo in negativo in occasione dell'errore commesso sul gol rossonero di Pulisic. Il commento del Vicedirettore Stefano Agresti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

