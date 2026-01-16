Piantedosi all’Adnkronos | Pacchetto sicurezza in Cdm a gennaio Avanti con operazione Strade sicure

Il ministro Piantedosi ha annunciato all’Adnkronos che il nuovo pacchetto sicurezza sarà discusso in Consiglio dei ministri a gennaio. Il provvedimento comprende oltre 60 norme, suddivise tra decreto legge e disegno di legge, e affronta questioni come la regolamentazione delle armi bianche e le misure contro l’immigrazione irregolare. L’obiettivo è rafforzare le politiche di sicurezza e attuare l’operazione Strade sicure.

(Adnkronos) – Dalla stretta sui coltelli alle norme per contrastare l'immigrazione irregolare, il Viminale ha predisposto un nuovo pacchetto sicurezza: oltre 60 norme divise tra un decreto legge e un ddl. Ministro Piantedosi, quando pensate di portare i provvedimenti in Cdm? ''Sono un insieme di norme che ora dovranno essere sottoposte a un'ultima rifinitura nel.

Piantedosi: “Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento” - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un'intervista esclusiva all'Adnkronos fa il punto sulle nuove norme messe a punto dal Viminale. cn24tv.it

Sicurezza, Piantedosi: in arrivo un pacchetto di nuove norme - Ad annunciarlo alla Camera nel corso del Question Time, il ministro dell’interno che ha risposto a un’interrogazione ... italiaoggi.it

Cortei, maranza, zone rosse e rimpatri: il maxi piano di #Piantedosi

