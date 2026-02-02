La premier Giorgia Meloni ha fatto un appello all’unità, chiedendo alle forze politiche di collaborare di più in un momento delicato. Meloni ribadisce il sostegno alle forze dell’ordine e punta a rafforzare il dialogo con le opposizioni, anche dopo le tensioni emerse con Elly Schlein. Le opposizioni restano diffidenti e chiedono chiarezza, mantenendo alta la guardia.

La premier Giorgia Meloni e il governo “ribadiscono il pieno sostegno alle forze dell’ordine e, in questa delicata fase — anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Partido democratico, Elly Schlein — intendono rivolgere all’opposizione un appello a una stretta collaborazione istituzionale. Per questo, i capigruppo di maggioranza hanno ricevuto mandato di proporre a quelli di opposizione la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di sicurezza, che potrebbe essere votata già questa settimana in occasione delle relazioni del ministro Matteo Piantedosi”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi dopo il vertice di governo di ieri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sicurezza, appello di Meloni all’unità. Ma le opposizioni non si fidano

Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice sulla sicurezza tra i membri del governo.

