Il poliziotto preso a martellate negli scontri per Askatasuna le prime parole | Sto bene ho fatto il mio dovere

Il poliziotto Alessandro Calista è stato colpito a martellate durante le proteste per Askatasuna. Ora si trova all’ospedale Le Molinette, ma rassicura: “Sto bene, ho fatto il mio dovere”. L’aggressione è avvenuta mentre cercava di mantenere l’ordine tra i manifestanti.

Il poliziotto Alessandro Calista ha parlato dall'ospedale Le Molinette nel quale è stato ricoverato dopo l'aggressione da parte dei manifestanti durante le proteste per Askatasuna. "Sto bene, grazie a tutti per la vicinanza. Ho fatto solo il mio dovere". Crosetto: "Manifestanti si comportano da terroristi".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Askatasuna Polizia

Gli scontri a Torino tra manifestanti e forze dell’ordine finiscono con un poliziotto massacrato.

Durante gli scontri per Askatasuna a Torino, un poliziotto è stato aggredito da un gruppo di manifestanti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Askatasuna Polizia

Argomenti discussi: Corteo Askatasuna, poliziotto accerchiato e preso a martellate durante gli scontri a Torino. Crosetto posta il video choc: Si...; Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonisti; Torino, guerriglia al corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Martellate, calci e pugni ad agente - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Askatasuna, poliziotto aggredito e preso a martellate a Torino - Il video choc.

Poliziotto accerchiato e preso a martellate durante il corteo a Torino: «Io vivo per miracolo». Feriti agenti padovaniPADOVA - Un poliziotto a terra e un commando di antagonisti incappucciati che si avventa su di lui, con calci, bastonate, martellate. È un giovane agente del Reparto mobile di Padova ... ilgazzettino.it

Poliziotto accerchiato e picchiato durante il corteo Askatasuna: «Preso a martellate. Io vivo per miracolo». Nel comando di Padova anche altri feritiPADOVA - Un poliziotto a terra e un commando di antagonisti incappucciati che si avventa su di lui, con calci, bastonate, martellate. È un giovane agente del Reparto mobile di Padova ... ilgazzettino.it

ISOLA TERRA NOSTRA LO STATO NON SI TOCCA ,, TORINO POLIZIOTTO AGGREDITO DAGL'ANTAGONISTI PRO ASKATASUNA ,CALCI PUGNI E MARTELLATE RIPORTANDO CONTUSIONI MULTIPLE SU TUTTO IL CORPO TANTISSIMA SOLIDARIETÀ - facebook.com facebook

Il video del poliziotto aggredito negli scontri alla fine del corteo per l’Askatasuna a Torino x.com