Askatasuna il poliziotto aggredito al corteo | Sono amareggiato ma sto bene

Durante il corteo di sabato a Torino, un agente del reparto mobile di Padova è stato aggredito. Alessandro Calista, ferito durante l’episodio, ha parlato con calma, dicendo di sentirsi bene nonostante un po’ di amarezza. La polizia ha diffuso il suo messaggio, cercando di tranquillizzare sulla sua condizione.

(LaPresse) – “Mi sento bene, un po’ amareggiato ma tutto sommato mi sento bene”. Parla Alessandro Calista, l’agente del reparto mobile di Padova ferito durante il corteo di sabato pomeriggio a Torino, in un video diffuso dalla Polizia di Stato. La manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna, racconta Calista, “si è rivelata essere molto violenta. C’è stata un’escalation di violenza da parte dei manifestanti nei confronti degli operatori di polizia. Doveva essere una manifestazione pacifica, invece è diventata tutt’altro”. Calista, che viene ripreso in un video mentre è accerchiato e colpito da un gruppo di manifestanti, anche mentre è a terra, non nasconde di aver avuto paura in quei momenti: “ Penso che chiunque avrebbe avuto paura, ma con tutti gli addestramenti che facciamo sono riuscito a gestirla al meglio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci.

Durante il corteo di Askatasuna, un poliziotto è stato aggredito.

Poliziotto aggredito durante il corteo Askatasuna, il racconto del caposquadra Corda: «Sono sbucati da un parco e hanno assalito Calista»PADOVA - «Erano tanti, ci attaccavano da più punti. Ci lanciavano i coperchi in ghisa dei tombini, bombe carta, materiale pirotecnico. Un inferno». Pierpaolo ... ilgazzettino.it

Corteo Askatasuna a Torino, chi è il poliziotto aggredito negli scontri: Sono vivo per miracoloScontri durante il corteo per Askatasuna: a Torino un poliziotto aggredito nella guerriglia urbana tra manifestanti e forze dell’ordine. Ecco chi è e le sue condizioni. notizie.it

