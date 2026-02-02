Askatasuna il delirio di Ilaria Cucchi | Meloni chieda scusa FdI | semplicemente patetica

Ilaria Cucchi torna a criticare duramente il governo Meloni, chiedendo una scusa ufficiale. Lo fa a poche ore dalla notte di scontri a Torino, dove alcuni manifestanti hanno preso di mira le forze dell’ordine. La sua posizione accende ulteriori polemiche, con Fratelli d’Italia che risponde definendo le sue parole patetiche. Nel frattempo, tra i gruppi della sinistra militante si continua a parlare di persecuzioni e ingiustizie, alimentando un clima di tensione che sembra destinato a durare.

Non poteva mancare, 48 ore dopo la guerriglia di Torino chi, tra le file della sinistra militante amica dei centri sociali, ribalta la realtà arrivando a colpevolizzare il governo Meloni. È il caso di Ilaria Cucchi, parlamentare di Avs, che si scaglia contro la premier ‘colpevole’ – udite udite – di non aver solidarizzato con chi è stato manganellato. Dovrebbe addirittura chiedere scusa a cittadini, giornalisti e poliziotti per “quanto è accaduto”. Un delirio. Il delirio di Ilaria Cucchi: Meloni non solidarizza con tutti. “Abbiamo tutti condannato la violenza che ha insanguinato le strade di Torino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Approfondimenti su Ilaria Cucchi

Ultime notizie su Ilaria Cucchi

Argomenti discussi: Corteo Askatasuna, fogli di via e sequestri in controlli preventivi; Australian Open: la resilienza di Djokovic e i rimpianti di Sinner; A Torino brucia blindato della polizia in tensioni dopo corteo Askatasuna; Corteo Askatasuna, è partito lo spezzone dall’ateneo occupato.

