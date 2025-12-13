FdI | Cani antidroga veri no ai robot Filippi FI | Il sindaco chieda scusa

Nell'articolo si affronta il dibattito tra Fratelli d'Italia e Forza Italia sulla validità dei cani antidroga rispetto ai robot, con tensioni tra le parti. In particolare, Filippi di FI critica il comportamento del sindaco, definendolo scorretto nel rimproverare i cittadini. La questione mette in luce le divergenze politiche e le strategie di sicurezza adottate dalle diverse forze.

"È sconcertante che un sindaco si permetta di rimproverare i cittadini accusandoli di scarsa collaborazione". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Cristian Paglialonga, commenta il comportamento del sindaco Marco Massari durante la riunione della Consulta E di mercoledì sera. "I cittadini – continua Paglialonga – vivono in un degrado creato da anni di inerzia del Pd e dell’amministrazione Massari, che hanno trasformato via Turri in una zona abbandonata: spaccio, rifiuti e insicurezza quotidiana". Paglialonga ricorda poi che “il decreto Minniti assegna al Comune poteri per contrastare il degrado, ma l’amministrazione scarica responsabilità su Prefettura e Questura, ignorando puntualmente ogni richiesta di interventi concreti e formulando proposte al limite del surreale, come quella dell’assessore Davide Prandi di cani robot basati sull’Ia". Ilrestodelcarlino.it

Fvg, sequestrati 100 grammi di cocaina: il cane antidroga Kurma individua la “bianca” nascosta - Nell’ambito dei servizi predisposti per l’ordine e la sicurezza pubblica nella bassa friulana, i finanzieri AT- triestecafe.it