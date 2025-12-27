Terrorismo | Mieli Fdi ' sinistra prenda distanze da certi ambienti e chieda scusa'
Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “L'arresto di nove persone, tra cui Mohammad Hannoun, con l'accusa di aver finanziato Hamas conferma la fondatezza delle preoccupazioni espresse nei mesi scorsi da Fratelli d'Italia. Ricordo che Hannoun è stato in passato ricevuto alla Camera dei deputati dall'ex presidente della Camera Laura Boldrini e ricordo anche che più di recente l'associazione di cui Hannoun è a capo ha organizzato viaggi cui ha partecipato la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Antimafia Stefania Ascari. Nel complimentarmi con la Procura di Genova e con le Forze dell'Ordine per l'importante operazione anti-terrorismo, mi auguro altresì che la sinistra prenda finalmente le distanze da certi ambienti e da certi personaggi vicini al terrorismo islamico chiedendo scusa”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
