Askatasuna arriva la stretta dopo le violenze | Meloni inchioda la sinistra

Da liberoquotidiano.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier Giorgia Meloni mette in chiaro che le violenze di Torino di sabato non saranno tollerate. Dopo l’ennesimo episodio di scontri con i pro-Askatasuna, il governo decide di rafforzare i controlli e di inasprire le misure. Meloni ha convocato una riunione a Palazzo Chigi con i vertici delle forze dell’ordine e i ministri competenti, per pianificare una risposta più dura. La linea è chiara: nessuna tolleranza per chi minaccia la sicurezza pubblica.

Le violenze dei pro-Askatasuna dello scorso sabato a Torino in cima alle priorità e ai pensieri del governo e della premier Giorgia Meloni, che ha approfondito il tema durante una riunione a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani (in collegamento da Palermo) e Matteo Salvini; i ministri dell'Interno Matteo Piantedosi, della Difesa Guido Crosetto, della Giustizia Carlo Nordio; i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari; il capo della Polizia Vittorio Pisani; il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

askatasuna arriva la stretta dopo le violenze meloni inchioda la sinistra

© Liberoquotidiano.it - Askatasuna, arriva la stretta dopo le violenze: Meloni inchioda la sinistra

Approfondimenti su Askatasuna violenze

Perché la sinistra non condanna Askatasuna le violenze di piazza? Ecco le risposte al sondaggio del Secolo

FdI porta in Parlamento le violenze di Askatasuna. Schlein a Meloni: “Siamo con la polizia”. Ma come voterà il Pd?

In Parlamento, Fratelli d’Italia porta le violenze di Askatasuna, puntando il dito contro le azioni dei gruppi armati.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Askatasuna violenze

Argomenti discussi: Corteo Askatasuna, arriva la stretta della Prefettura: rimossi cassonetti, vietato anche portare mascherine; Corteo di Askatasuna, tre punti di partenza: il percorso della manifestazione del 31 gennaio a Torino; Scontri a Torino, Ranucci teme una stretta dopo la manifestazione per Askatasuna: Lo Stato li conosce; La battaglia per la libertà e le trappole.

askatasuna arriva la strettaCorteo Askatasuna, arriva la stretta della Prefettura: rimossi cassonetti, vietato anche portare mascherineIn mattinata la riunione con i vertici delle forze dell’ordine torinesi, individuate le «linee di indirizzo» per il percorso ... torino.corriere.it

askatasuna arriva la strettaScontri Askatasuna a Torino, stretta a decreto sicurezza. Meloni sente SchleinLa premier: È tentato omicidio, i magistrati non esitino. Per martedì è in programma l'informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La segretaria del Pd, intanto, domenica, ha chiamato ... tg24.sky.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.