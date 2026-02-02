Askatasuna arriva la stretta dopo le violenze | Meloni inchioda la sinistra

La premier Giorgia Meloni mette in chiaro che le violenze di Torino di sabato non saranno tollerate. Dopo l’ennesimo episodio di scontri con i pro-Askatasuna, il governo decide di rafforzare i controlli e di inasprire le misure. Meloni ha convocato una riunione a Palazzo Chigi con i vertici delle forze dell’ordine e i ministri competenti, per pianificare una risposta più dura. La linea è chiara: nessuna tolleranza per chi minaccia la sicurezza pubblica.

Le violenze dei pro-Askatasuna dello scorso sabato a Torino in cima alle priorità e ai pensieri del governo e della premier Giorgia Meloni, che ha approfondito il tema durante una riunione a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani (in collegamento da Palermo) e Matteo Salvini; i ministri dell'Interno Matteo Piantedosi, della Difesa Guido Crosetto, della Giustizia Carlo Nordio; i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari; il capo della Polizia Vittorio Pisani; il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Askatasuna, arriva la stretta dopo le violenze: Meloni inchioda la sinistra Approfondimenti su Askatasuna violenze Perché la sinistra non condanna Askatasuna le violenze di piazza? Ecco le risposte al sondaggio del Secolo FdI porta in Parlamento le violenze di Askatasuna. Schlein a Meloni: “Siamo con la polizia”. Ma come voterà il Pd? In Parlamento, Fratelli d’Italia porta le violenze di Askatasuna, puntando il dito contro le azioni dei gruppi armati. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Askatasuna violenze Argomenti discussi: Corteo Askatasuna, arriva la stretta della Prefettura: rimossi cassonetti, vietato anche portare mascherine; Corteo di Askatasuna, tre punti di partenza: il percorso della manifestazione del 31 gennaio a Torino; Scontri a Torino, Ranucci teme una stretta dopo la manifestazione per Askatasuna: Lo Stato li conosce; La battaglia per la libertà e le trappole. Corteo Askatasuna, arriva la stretta della Prefettura: rimossi cassonetti, vietato anche portare mascherineIn mattinata la riunione con i vertici delle forze dell’ordine torinesi, individuate le «linee di indirizzo» per il percorso ... torino.corriere.it Scontri Askatasuna a Torino, stretta a decreto sicurezza. Meloni sente SchleinLa premier: È tentato omicidio, i magistrati non esitino. Per martedì è in programma l'informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La segretaria del Pd, intanto, domenica, ha chiamato ... tg24.sky.it #Vannacci manda un regalo all'agente di polizia ricoverato in ospedale dopo l'aggressione durante il corteo per #Askatasuna. All'ospedale arriva Borghezio, ex europarlamentare della Lega Nord oggi iscritto al circolo del generale, con sé alcune specialità do x.com Askatasuna chiama e la risposta arriva da ogni parte dello Stivale: “Hanno aderito alla piattaforma più di 200 realtà eterogenee, bocciofile, centri sociali, circoli, vari comitati di quartiere cittadini e nazionali”, dichiarano dal centro sociale nel corso della confere - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.