FdI porta in Parlamento le violenze di Askatasuna Schlein a Meloni | Siamo con la polizia Ma come voterà il Pd?

In Parlamento, Fratelli d’Italia porta le violenze di Askatasuna, puntando il dito contro le azioni dei gruppi armati. La leader Schlein si schiera con la polizia, dicendo che il Pd è dalla parte delle forze dell’ordine. Ma resta da capire come voterà il partito di centrosinistra, tra solidarietà alle forze dell’ordine e le scelte politiche che farà.

L’obiettivo è manifestare solidarietà alle forze dell’ordine, ma anche smascherare le ipocrisie della sinistra. Fratelli d’Italia chiederà ai presidenti di Camera e Senato di calendarizzare martedì stesso la discussione sui gravissimi fatti che hanno devastato Torino e che hanno portato alle ignobili aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine. E’ inoltre intenzione di FdI di presentare una mozione parlamentare per condannare gli atti di violenza accaduti e di esprimere piena solidarietà alle forze dell’ordine. “Dopo questi gravissimi eventi non è più possibile alcuna ambiguità e forma di connivenza con i violenti”, dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e del Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, che probabilmente chiederanno all’opposizione di votare una sola mozione per non spaccarsi, tra di loro, come sempre accade nella sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

