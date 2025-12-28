Perché la sinistra non condanna Askatasuna le violenze di piazza? Ecco le risposte al sondaggio del Secolo

La legalità è tornata più forte a Torino dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. I militanti antagonisti, sin dal 15 ottobre 1996, avevano occupato lo stabile in corso Regina Margherita, comportandosi da padroni e intimidendo il quieto vivere dei cittadini. Per questo motivo il Secolo d’Italia ha deciso di pubblicare un sondaggio sulla vicenda, interpellando i lettori del quotidiano attraverso la newsletter. Dopo lo sgombero, nelle piazze del capoluogo piemontese si sono avvicendati scontri e disordini tra antagonisti e forze dell’ordine, senza che le forze d’opposizione prendessero le distanze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

