Pasquale Griesi, segretario dell’Fsp, ha mostrato in diretta al Tg4 alcuni degli oggetti usati durante gli scontri a Torino. In studio, ha portato una chiave inglese, un martelletto e un sasso, tutti simili a quelli trovati tra i manifestanti vicini ad Askatasuna. Griesi ha spiegato che queste armi sono state impiegate per aggredire i poliziotti intervenuti sul posto. La scena ha riacceso il dibattito sulla violenza durante le proteste e la sicurezza delle forze dell’ordine.

Pasquale Griesi, segretario dell'Fsp - sindacato della polizia di Stato - ha portato nello studio del Tg4 una chiave inglese, un martelletto e un sasso simili a quelli utilizzati dai militanti vicini ad Askatasuna durante gli scontri di Torino. "Una chiave inglese riesce a sfondare tranquillamente un cranio. Il martelletto? Provate a dare una botta in testa o sulla schiena a una persona, e vediamo cosa succede. E provate a lanciare contro un uomo delle forze dell'ordine un masso da due chili, che è grande quanto la mia testa. Sfonda un cranio, sfonda qualsiasi cosa prenda", spiega Griesi. "È anni che criminalizzano le forze dell'ordine, e questi sono i risultati? Ora cosa facciamo?", lamenta Griesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scontri Torino, Griesi (Fsp) al Tg4: "Ecco gli oggetti usati per aggredire i poliziotti"

Approfondimenti su Torino Scontri

Gli scontri di Torino hanno nuovamente coinvolto le forze di polizia, che si sono trovate al centro di manifestazioni caratterizzate da violenza.

A Torino, tensioni tra polizia e manifestanti.

Ultime notizie su Torino Scontri

