Il corteo di Askatasuna ha attraversato le strade di Torino in segno di protesta contro lo sgombero del centro sociale simbolo delle battaglie No Tav. La manifestazione, intitolata

"Torino partigiana - Que viva Askatasuna": è questo lo striscione che apre il corteo di protesta per lo sgombero del centro sociale simbolo delle lotte No Tav. La manifestazione comincia con gli scontri tra antagonisti e forze dell’ordine in corso Regina Margherita e si conclude pacificamente in corso Casale, davanti alla chiesa della Gran Madre. "Siamo 10mila oggi, domani saremo 100mila", dicono dalla testa del corteo mentre le forze dell’ordine parlano di duemila manifestanti. Il prossimo appuntamento sarà per la notte di Capodanno: "Saremo in strada per inaugurare un anno di lotte". Poi un corteo nazionale il 31 gennaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Corteo di Askatasuna. È guerriglia a Torino. Undici poliziotti feriti

