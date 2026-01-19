I dati di ascolto di domenica 18 gennaio 2026 mostrano una sfida tra diversi programmi televisivi in prima serata. Tra questi, Prima di noi si confronta con Chi vuol essere Milionario, Ornella senza fine, Report e Le Iene, offrendo ai telespettatori una varietà di contenuti. Analizzare i risultati permette di comprendere le preferenze del pubblico e le tendenze dell’audience televisiva in questa data.

Mediaset sfiora il tris nella giornata di domenica 18 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv commerciale nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità (Rai 1) a chiudere davanti a Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire davanti a Prima di noi (Rai 1) e Ornella senza fine (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), Le Iene (Italia 1), Fuori dal Coro (Rete 4), Il mio regno per una farfalla (Rai 2), The Peacemaker (La7), Nonno questa volta è guerra (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri domenica 18 gennaio chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Prima di noi, Report, Le Iene

Ascolti TV 18 gennaio: chi ha vinto tra Prima di noi e Chi vuol essere milionario, i dati di Ornella senza fine

Ecco i dati di ascolto TV del 18 gennaio: quale programma ha prevalso tra Prima di noi di Rai1 e Chi vuol essere milionario? - Il torneo di Canale5. Scopri i risultati e le cifre aggiornate, analizzando le preferenze del pubblico e il confronto tra le due trasmissioni.

ASCOLTI TV 11 GENNAIO 2026: CHI VUOL ESSERE MILIONARIO, PRIMA DI NOI, LE IENE, REPORT

Gli ascolti televisivi di domenica 11 gennaio 2026 mostrano la performance delle principali trasmissioni della serata, tra cui la seconda puntata di Prima di Noi, Chi Vuol Essere Milionario?, Le Iene e Report. Questa panoramica offre un quadro chiaro delle preferenze del pubblico in una serata caratterizzata da programmi di diversa natura e formato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ascolti tv ieri (18 gennaio): Fabio Fazio riparte col botto nel segno di Ornella Vanoni, vince Gerry Scotti - Rai 1 si ferma all’11,2% di share con Prima di Noi, Chi Vuol Essere Milionario al 16,6%, CTCF 10,5%: tutti i dati Auditel ... libero.it