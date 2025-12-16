Ponte sullo Stretto fondi spostati al 2033 ma SdM precisa | Non è definanziamento

Fondi per il Ponte sullo Stretto, inizialmente previsti per il 2023, sono stati posticipati al 2033 attraverso un emendamento del governo alla manovra. La società dello Stato chiarisce che si tratta di uno spostamento di risorse, precisando che non si tratta di un definanziamento del progetto.

Risorse statali per 780 milioni destinate al Ponte sullo Stretto sono state spostate al 2033 con un emendamento del governo alla manovra. La variazione fa parte dell'iter già annunciato di rimodulazione del cronoprogramma dell'opera dopo la mancata registrazione della delibera Cipess da parte. Reggiotoday.it

Ponte di Messina, il nodo degli espropri

