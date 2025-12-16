Ponte sullo Stretto fondi spostati al 2033 ma SdM precisa | Non è definanziamento
Fondi per il Ponte sullo Stretto, inizialmente previsti per il 2023, sono stati posticipati al 2033 attraverso un emendamento del governo alla manovra. La società dello Stato chiarisce che si tratta di uno spostamento di risorse, precisando che non si tratta di un definanziamento del progetto.
Risorse statali per 780 milioni destinate al Ponte sullo Stretto sono state spostate al 2033 con un emendamento del governo alla manovra. La variazione fa parte dell'iter già annunciato di rimodulazione del cronoprogramma dell'opera dopo la mancata registrazione della delibera Cipess da parte. Reggiotoday.it
Ponte di Messina, il nodo degli espropri
Ponte sullo Stretto, 780 milioni di euro spostati al 2033 - Il governo approva un emendamento alla manovra che rifinanzia gli stanziamenti, mantenendo invariato il valore complessivo delle somme autorizzate ... altarimini.it
Manovra, c’è il maxi-emendamento del governo: parte dei soldi del Ponte sullo Stretto spostati al 2033 - emendamento del governo alla Manovra, con nuove misure come lo spostamento al 2033 dei soldi del Ponte sullo Stretto di Messina. lapresse.it
Slittano al 2033 780 milioni per il Ponte sullo Stretto. È fissato per lunedì 22 dicembre l'approdo in Aula al Senato della Manovra con voto previsto martedì 23 dicembre - facebook.com facebook
#Salvini: "Il Ponte sullo Stretto è un'opera che gli italiani aspettano da decenni, moderna, sostenibile e sicura. La Corte dei Conti ha fatto alcuni rilievi: ci prenderemo qualche mese in più, ma li supereremo rispondendo punto su punto, insieme a tecnici, avvoc x.com
