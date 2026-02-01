L' ascensore del Palazzetto dell' Arte è troppo stretto disabili non riescono a partecipare a un incontro

Venerdì 30 gennaio, alcuni membri del gruppo S.o.l.i.d.e.a. non sono riusciti a partecipare all’incontro sulla disabilità organizzato nel Palazzetto dell’Arte di via Galliani. Il motivo? l’ascensore troppo stretto, che non permette l’accesso alle persone con disabilità. Un disservizio che ha impedito a diverse persone di prendere parte a un momento importante di confronto.

Salve Foggiatoday, siamo alcuni membri del gruppo S.o.l.i.d.e.a. e vi scriviamo perché venerdì 30 gennaio non siamo riusciti a partecipare all’incontro dedicato al tema della disabilità organizzato nella sala Rosa di via Galliani. Un appuntamento importante, purtroppo segnato da una contraddizione evidente in quanto l’ascensore che conduce alla sala non è compatibile con molte sedie a rotelle. La cabina, larga 75 cm e profonda 100, non rispetta infatti gli standard minimi previsti dalla normativa. La sua determinazione, che da sempre ammiriamo e che per noi rappresenta un esempio concreto di impegno e coraggio, non dovrebbe mai essere messa alla prova da barriere architettoniche così elementari.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Palazzetto Arte

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Palazzetto Arte

Argomenti discussi: Macomer: riprendono i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport; Prada inaugura la prima boutique nel cuore di Cortina; Lavori al Fanuzzi, Ferrarese: Sicuramente ci sono ritardi, situazione critica.

Bomba esplode nell'atrio dei palazzi Arlecchino, portone e ascensore distrutti. Trovate armi e drogaIl boato di una esplosione ha svegliato questa mattina alle 5 i residenti di via Guido Rossa a Latina. Nell'atriodel civico 10 dei Palazzi Arlecchino è esploso un ordigno di fattura artigianale ma ... ilmessaggero.it

Macomer: riprendono i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sportLa nuova struttura, già considerata come un’eccellenza regionale, verrà consegnata alla comunità ai primi di settembre ... unionesarda.it

IN AFFITTO Appartamento di 105 mq 650€ Paganica - Via Corvenisce. Affitta appartamento di 105 mq al primo piano di un condominio con ascensore. Completamente arredato e in ottimo stato. Composto da: Ingresso, salone, cucina, 3 camere, 2 bag - facebook.com facebook