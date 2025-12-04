Meloni | Artigiani e piccoli imprenditori sono l’anima del Made in Italy video

Di seguito il testo del video messaggio inviato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’Assemblea organizzata dalla CNA artigiani e imprenditori d’Italia.   Caro Presidente Costantini, cari amici, voi artigiani e piccoli imprenditori siete il motore dell’economia nazionale, l’anima del Made in Italy, un mondo che mette al centro le persone, le conoscenze, i territori e che sa innovarsi senza perdere la propria identità. Contrato alle attività “apri e chiudi” che eludono il fisco. Voi rappresentate un patrimonio, materiale e immateriale, che questo Governo ha dimostrato con i fatti di proteggere e valorizzare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

