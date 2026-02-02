Artemis II la missione che sta per fare la Storia è quasi pronta e c’è anche una prova costume

La NASA sta completando gli ultimi preparativi per Artemis II, una missione che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia dell’esplorazione spaziale. Prima di partire, gli astronauti hanno affrontato anche una “prova costume”, un test importante per assicurarsi che tutto sia a posto prima del grande salto verso la Luna. La partenza è imminente e il mondo guarda con attenzione, aspettando di vedere se questa volta tutto andrà come previsto.

La NASA sta ultimando i preparativi per una missione storica: Artemis II porterà quattro astronauti in orbita lunare, un'impresa che non si vedeva da più di mezzo secolo. In questi giorni, presso il Kennedy Space Center in Florida, sono in corso le ultime verifiche tecniche prima del decollo. Il momento cruciale è arrivato lunedì scorso, quando è iniziata la fase di rifornimento del razzo. Gli ingegneri hanno dovuto posticipare alcune operazioni a causa delle temperature rigide sulla rampa di lancio, ma ora i test sono ripartiti a pieno regime. Prima di ogni missione spaziale, la NASA organizza quella che viene chiamata "wet dress rehearsal", letteralmente una "prova in costume con carburante".

Occhi sulla Luna, la missione Artemis II si avvicina.

La NASA ha appena lanciato Artemis II, la prima missione con astronauti verso la Luna dopo più di cinquant’anni.

