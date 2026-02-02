Artemis 2 oggi decisivo test di rifornimento del razzo in partenza verso la Luna | dove vedere la diretta

Oggi alle 17:00 ora italiana inizia il momento più importante del test di rifornimento del razzo SLS, chiamato wet dress rehearsal. Se tutto va bene, il razzo partirà presto verso la Luna. La prova serve a verificare che tutti i sistemi siano pronti prima della missione vera e propria. Seguiremo da vicino come si svolge questa fase cruciale.

Alle 17:00 ora italiana di oggi, lunedì 2 febbraio, avrà inizio la fase più critica del wet dress rehearsal, il test di rifornimento completo del razzo SLS. Se tutto andrà secondo i piani (non è scontato), Artemis 2 dovrebbe partire verso la Luna con quattro astronauti domenica 8. Il test sarà trasmesso in diretta streaming dalla NASA.🔗 Leggi su Fanpage.it

L’avvicinarsi del lancio di Artemis 2 segna un passo importante per l’esplorazione lunare.

La NASA ha appena lanciato Artemis II, la prima missione con astronauti verso la Luna dopo più di cinquant’anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

La corsa alla Luna riparte con Artemis 2. Tutto sul nuovo lancio che farà la storiaMancano pochi giorni all'inizio di una missione spaziale storica: 54 anni dopo il rientro di Apollo 17, la Nasa manda un razzo verso il nostro satellite con a bordo tre americani e un canadese.

Chi ha paura del buio. . Attività solare in aumento! - E Artemis II Dopo qualche giorno di stanca, oggi l'attività della nostra stella ha visto un significativo aumento. La responsabile è la regione attiva AR4366 (in alto a sinistra) che nel giro di 48 ore è DECUPLI facebook

#LaunchUpdate #ArtemisII #NASA Artemis II - Aggiornamento N.3 Oggi inizia il viaggio del razzo #SLS. Al Kennedy Space Center, in Florida, è iniziato il rollout del razzo di Artemis II dal Vehicle Assembly Building (VAB) alla rampa di lancio 39B.