Bologna celebra due decenni di arte sonora e identità musicale urbana

Bologna festeggia i vent’anni dall’assegnazione del titolo di Città della Musica. La città ha deciso di celebrare questa tappa con eventi e iniziative dedicate all’arte sonora e alla musica urbana. Sono passati due decenni da quando Bologna ha ottenuto il riconoscimento ufficiale e, da allora, il suo panorama musicale si è evoluto, diventando punto di riferimento per artisti e appassionati. La festa si svolgerà nei prossimi giorni con concerti, esposizioni e incontri per ricordare come questa designazione abbia cambiato il volto culturale della città.

Bologna celebra vent'anni da quando è stata ufficialmente riconosciuta come Città della Musica, un riconoscimento che ha segnato un punto di svolta per il tessuto culturale della città. Il 30 gennaio 2026, con un programma di eventi diffusi tra teatri, spazi indipendenti, mercati e piazze, la città ha celebrato questo traguardo con un'ampia manifestazione che ha unito artisti locali, musicisti internazionali e cittadini. L'evento non è solo un omaggio al passato, ma un'occasione per ripensare il ruolo della musica come strumento di identità collettiva e di rigenerazione urbana. La scelta di Bologna come città della musica risale al 2006, quando l'UNESCO ha inserito la città nel network internazionale delle città creative per la musica.

