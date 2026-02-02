Arsenal-Chelsea EFL Cup 03-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Cerchiamo valore nel mercato dei marcatori

Questa sera l’Arsenal e il Chelsea si affrontano di nuovo, questa volta nella semifinale di ritorno dell’EFL Cup. Dopo il 3-2 dell’andata a Stamford Bridge, i Gunners partono favoriti, ma il Chelsea non ha intenzione di mollare. Le squadre scendono in campo alle 21:00, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote svelate. I pronostici sono aperti, e tutti gli occhi sono puntati sui marcatori, alla ricerca di chi può fare la differenza e portare avanti la propria squadra verso la finale.

Si riparte dal 3-2 con il quale l’Arsenal ha sconfitto il Chelsea nella semifinale di andata disputata il 14 gennaio a Stamford Bridge. Quel giorno i Gunners avrebbero potuto tranquillamente chiudere il discorso perché i Gunners hanno dominato i Blues, vincendo nettamente la battaglia degli xG, ma non hanno chiuso la pratica. Un po’ di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arsenal-Chelsea (EFL Cup, 03-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Cerchiamo valore nel mercato dei marcatori Approfondimenti su Arsenal Chelsea Arsenal-Chelsea (EFL Cup, 03-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Cerchiamo valore nel mercato dei marcatori Questa sera l’Arsenal riceve il Chelsea nella semifinale di ritorno dell’EFL Cup. Arsenal-Chelsea (semifinale EFL Cup, 03-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Nella semifinale di andata dell’EFL Cup, l’Arsenal ha battuto il Chelsea 3-2 a Stamford Bridge. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Arsenal Chelsea Argomenti discussi: Dove vedere Arsenal-Chelsea martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Preview: ritorno della semifinale di Carabao Cup, Arsenal-Chelsea; Arsenal v Chelsea: Stats and best bets for the Carabao Cup semi-final second leg; Arsenal-Chelsea streaming gratis: diretta live e probabili formazioni. Pronostico Arsenal-Chelsea: in palio la finale di Efl CupIl pronostico di Arsenal-Chelsea è dunque segno 1, offerto a 1.67 da Eplay24 e NetBet, a 1.65 da Sisal. Il pareggio, utile comunque ai Gunners per volare in finale, è proposto a 4 mentre il 2 del ... tuttosport.com Arsenal-Chelsea streaming gratis: diretta live e probabili formazioniArsenal e Chelsea si affrontano martedì 3 febbraio 2026 alle 21:00 all’Emirates Stadium nel ritorno della semifinale di EFL Cup ... msn.com Premier League, giornata 24: rimonta Chelsea, l'Arsenal allunga #Estero #11contro11 x.com Le partite di oggi, martedì 3 febbraio 2026: Bologna-Milan e Arsenal-Chelsea https://www.calciomagazine.net/partite-3-febbraio-2026-239577.html - facebook.com facebook

