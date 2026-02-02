Arsenal-Chelsea EFL Cup 03-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Cerchiamo valore nel mercato dei marcatori

Questa sera l’Arsenal riceve il Chelsea nella semifinale di ritorno dell’EFL Cup. L’Arsenal ha un vantaggio di 3-2 dopo la partita d’andata a Stamford Bridge, e ora cerca di chiudere la qualificazione. I londinesi si preparano a una serata decisiva, con l’obiettivo di mantenere il risultato e passare alla finale. Entrambe le squadre si giocano molto, e i tifosi sono in attesa di vedere quale squadra avrà la meglio sul campo.

Si riparte dal 3-2 con il quale l'Arsenal ha sconfitto il Chelsea nella semifinale di andata disputata il 14 gennaio a Stamford Bridge. Quel giorno i Gunners avrebbero potuto tranquillamente chiudere il discorso perché i Gunners hanno dominato i Blues, vincendo nettamente la battaglia degli xG, ma non hanno chiuso la pratica.

