Il match tra Chelsea e Arsenal, in programma il 14 gennaio 2026 alle 21:00, si inserisce nel percorso della EFL Cup. Dopo aver superato con facilità il terzo turno di FA Cup, le due squadre si confrontano in una partita che potrebbe definire il cammino verso la finale. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un incontro importante nel calendario calcistico inglese.

Reduci da due facili vittorie nel terzo turno di FA CUP, e con un quarto turno che vedrà i due club ancora una volta opposti ad avversari di categoria inferiore, Chelsea e Arsenal si giocheranno una prima fetta di accesso alla finale della Coppa di Lega inglese mercoledì sera a Stamford Bridge. Dopo l’addio di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Chelsea-Arsenal (EFL Cup, 14-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Newcastle-Manchester City (EFL Cup, 13-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Newcastle-Manchester City (EFL Cup, 13-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La prima semifinale di Carabao Cup

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'Arsenal non è una 'set-piece FC', dice l'allenatore del Chelsea Rosenior; Arsenal v Manchester United, Manchester City v Chelsea: broadcasts confirmed for League Cup semi-finals; Da domani a lunedì tutte le 32 gare della Fa Cup in streaming su Dazn e Discovery+; Dove vedere Newcastle-Manchester City della Carabao Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

EFL Cup: Probable lineups for Chelsea – Arsenal - final of the English League Cup will be marked by a mouth- sports.yahoo.com