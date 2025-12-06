Raccolta dei rifiuti Zicari | Le isole ecologiche perché sono chiuse in cantina?

“Le isole ecologiche comprate con i fondi del Pnrr perché sono chiuse in cantina?”. Lo chiede il consigliere comunale Roberta Zicari. “Mentre il sindaco decide di aumentare la Tari, mentre non si hanno notizie della nuova gara, questo servizio che già vale 17 milioni sul bilancio comunale, perché. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

