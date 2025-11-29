Ineos Grenadiers dopo Thomas arriva Viviani | il Profeta sarà direttore sportivo
Roma, 29 novembre 2025 - Dopo Geraint Thomas, nominato nei giorni scorsi direttore tecnico, tocca a Elia Viviani: la Ineos Grenadiers prosegue nel suo restyling dell'area dirigenziale e al suo organigramma aggiunge il veronese, fresco di ritiro e già entrato nei quadri della Nazionale Italiana di ciclismo con il ruolo di team manager. Tutti vogliono Viviani e la sua esperienza al servizio delle squadre e così quella britannica lo sceglie come direttore sportivo. Le dichiarazioni di Viviani e Thomas. Insieme al Profeta arriva un'altra vecchia gloria del ciclismo come Daryl Impey, che ricoprirà il medesimo ruolo: intanto, non si è fatto attendere il commento proprio di Viviani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Nuovo ruolo per Elia Viviani. La settimana scorsa è stato ufficializzato l’ingresso del veronese nello staff della nazionale, con il ruolo di team manager; oggi, invece, arriva la conferma del suo incarico da direttore sportivo della Ineos Grenadiers. - facebook.com Vai su Facebook
Ineos Grenadiers embarks on a new era with Elia Viviani stepping in as a new sports director alongside Daryl Impey. With his rich history in the team, this transition promises exciting developments for the squad. Discover more about this pivotal update: Vai su X
Ineos Grenadiers, dopo Thomas arriva Viviani: il Profeta sarà direttore sportivo - Per il veronese, già team manager della Nazionale, arriva un'altra carica dirigenziale a poche settimane dal ritiro: "Sono entusiasta di tornare a casa" ... Segnala msn.com
Geraint Thomas è il nuovo direttore tecnico della Ineos Grenadiers - La soddisfazione del vincitore del Tour 2018: "Questa è casa mia" ... Da msn.com
INEOS GRENADIERS. GERAINT THOMAS E' IL NUOVO DIRETTORE CORSE - Il team INEOS Grenadiers annuncia oggi la nomina di Geraint Thomas a Direttore Corse, decisione che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera e sottolinea l'evoluzione del team. Lo riporta tuttobiciweb.it