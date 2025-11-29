Ineos Grenadiers dopo Thomas arriva Viviani | il Profeta sarà direttore sportivo

Roma, 29 novembre 2025 - Dopo Geraint Thomas, nominato nei giorni scorsi direttore tecnico, tocca a Elia Viviani: la Ineos Grenadiers prosegue nel suo restyling dell'area dirigenziale e al suo organigramma aggiunge il veronese, fresco di ritiro e già entrato nei quadri della Nazionale Italiana di ciclismo con il ruolo di team manager. Tutti vogliono Viviani e la sua esperienza al servizio delle squadre e così quella britannica lo sceglie come direttore sportivo. Le dichiarazioni di Viviani e Thomas. Insieme al Profeta arriva un'altra vecchia gloria del ciclismo come Daryl Impey, che ricoprirà il medesimo ruolo: intanto, non si è fatto attendere il commento proprio di Viviani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

