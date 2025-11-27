Geraint Thomas è il nuovo direttore tecnico della Ineos Grenadiers
Roma, 27 novembre 2025 - Geraint Thomas e la Ineos Grenadiers, una relazione destinata a continuare nel tempo: fresco di annuncio del ritiro, evento che formalmente avverrà tra poco più di un mese, il gallese resterà nella formazione britannica, nella quale milita fin dalla fondazione, con il ruolo di direttore tecnico. Le dichiarazioni di Thomas. Il vincitore del Tour de France 2018, il più prestigioso dei 25 successi raccolti in carriera, ha subito commentato quello che di fatto sarà per lui un nuovo capitolo di un'avventura, quella con l'allora Team Sky, cominciata nel lontano 2010. "Questa squadra è stata la mia casa fin dal primo giorno e assumere questo ruolo mi sembra un passo naturale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
