Festa della Polenta | la 26° edizione a Sermoneta Scalo

La Festa della Polenta, giunta alla sua 26ª edizione, si svolge quest’anno a Sermoneta Scalo, dopo aver coinvolto il borgo medievale e Doganella. La manifestazione si terrà domenica 25 gennaio, offrendo l’opportunità di scoprire le tradizioni locali legate a questo piatto tipico. Un appuntamento che valorizza la cultura culinaria e le atmosfere autentiche delle borgate di Sermoneta.

Dopo l’inizio nel borgo medievale e a Doganella, prosegue per le borgate di Sermoneta la Festa della Polenta che si sposta domenica 25 gennaio a Sermoneta Scalo.Una festa fatta di semplicità, tradizioni, buon cibo e voglia di stare insieme che prenderà il via già dalla mattina alle 7.00 con.🔗 Leggi su Latinatoday.it

A Sermoneta la Sagra della PolentaA Sermoneta, domenica 18 gennaio, si svolge la tradizionale Sagra della Polenta.

Sagra della polenta a SermonetaLa Sagra della Polenta a Doganella di Ninfa, nel comune di Sermoneta, si svolgerà domenica 18 gennaio.

