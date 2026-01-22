“Sinners – I peccatori”, diretto da Ryan Coogler, è il film che ha ottenuto il maggior numero di nomination nella storia degli Oscar, con 16 candidature. La pellicola affronta tematiche complesse e profonde, riflettendo su aspetti morali e sociali. Di seguito, il trailer ufficiale che anticipa un’opera cinematografica di grande rilevanza, già riconosciuta dall’industria cinematografica internazionale.

I peccatori di Ryan Coogler ha conquistato oggi 16 nomination agli Osca r (è il il film più nominato di sempre). Disponibile a pagamento su alcune piattaforme (tra cui Apple Tv e Tim Vision e CHILI), è un film di genere total black che mescola thriller, gotico sudista, horror e musica indiavolata, in cui la gioia di peccare diventa sfrenata difesa della vita. Cercando di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, due fratelli gemelli ( interpretati da Michael B. Jordan ) tornano nella loro città natale alla ricerca di un nuovo inizio, ma lì scopriranno che un male ancora più grande è pronto ad accoglierli nuovamente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Sinners – I peccatori”, il trailer del film candidato a 16 Oscar

