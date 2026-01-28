Sentimental Value recensione del film candidato a 9 Oscar | due figlie un padre e un metacinema dei sentimenti

La nostra recensione di Sentimental Value, il nuovo pluripremiato film di Joachim Trier, candidato a 9 Oscar: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård ed Elle Fanning in un raffinato dipinto delle crepe di una famiglia normale. Sentimental Value, il nuovo film di Joachim Trier, appartiene ad una categoria rara: ci sono storie che non cercano colpevoli, ma connessioni; racconti che non chiedono di prendere posizione, bensì di fermarsi ad ascoltare, di abitare le fratture senza la presunzione di ricomporle. Un’opera che rinuncia al giudizio per scegliere la comprensione, che osserva le ferite familiari non come errori da correggere, ma come tracce da decifrare. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

