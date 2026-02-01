Colombia arrestato italiano per droga

Un italiano è stato preso in ColombIa, a Cienaga, nel dipartimento di Magdalena. È ricercato per traffico di droga e considerato una figura chiave nel coordinamento delle rotte tra Europa e America Latina. L’arresto è stato fatto questa mattina dalle forze dell’ordine locali, che hanno seguito le tracce fino al sospettato.

2.37 Un italiano ricercato per traffico di droga e identificato come una figura chiave nel coordinamento delle rotte tra Europa e America Latina,è stato arrestato in Colombia, a Cienaga, nel dipartimento caraibico di Magdalena. Lo riferisce la polizia colombiana. L'arresto è stato effettuato dalla polizia in coordinamento con l'Interpol e le autorità italiane, ha dichiarato il direttore generale della polizia colombiana, William Rincon, che sui social ha definito l'uomo come uno "dei capi del narcotraffico in Sud America".

