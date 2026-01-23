Arrestato Ryan Wedding ex snowborder olimpico canadese e narcotrafficante Era tra i primi dieci ricercati dall’Fbi

Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese, è stato recentemente arrestato in Italia. Ricercato dall’Fbi tra i dieci più pericolosi latitanti, è accusato di traffico di droga e coinvolgimento in attività criminali. L’arresto segna una svolta importante nella sua vicenda giudiziaria, che lo vedeva in fuga da tempo. La notizia è stato confermata dalle autorità italiane e internazionali.

Roma, 23 gennaio 2026 - Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese accusato di essere diventato un boss della droga e latitante da tempo, è stato arrestato. Wedding era nella lista dei primi dieci ricercati dall'FBi. L'ex snowboarder è accusato di essere un boss della droga, con una taglia sulla testa messa dal Dipartimento di Stato di 15 milioni di dollari. Wedding, o 'El Jefe' (il capo), o 'Giant' (il gigante) o 'Public enemy' (Nemico pubblico), ha 44 anni ed è sotto inchiesta negli Stati Uniti con accuse anche di omicidio. Il direttore dell'Fbi, Kash Patel, lo ha definito "un moderno Pablo Escobar", il re del narcotraffico colombiano ucciso nel 1993 dalle forze speciali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

