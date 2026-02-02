Arrestato due volte in poche ore | prima il furto lanciando la merce oltre i tornelli poi l' evasione

Un uomo è stato arrestato due volte in poche ore ieri nel centro di Napoli. La prima volta, è stato sorpreso a rubare lanciando la merce oltre i tornelli. Dopo essere stato liberato, è riuscito a evadere di nuovo poco tempo dopo. La vicenda ha tenuto banco nel quartiere, con le forze dell’ordine impegnate a rincorrere il sospetto.

L'uomo, agendo in concorso con un altro cittadino extracomunitario, aveva messo in atto un piano per eludere i controlli Un pomeriggio decisamente movimentato quello vissuto ieri nella parte bassa del capoluogo, che ha visto gli agenti delle Volanti procedere a un doppio arresto nei confronti della stessa persona nel giro di poche ore. Protagonista della vicenda un cittadino di nazionalità nigeriana, finito in manette prima per furto aggravato e successivamente per evasione. Il primo intervento della Polizia di Stato è scattato nel pomeriggio, presso un'attività commerciale situata nella parte bassa della città.

Nel corso di un servizio di controllo, i carabinieri hanno arrestato due volte in poche ore un 29enne albanese.

Questa mattina la polizia ha smantellato una banda che aveva messo a segno furti per oltre 200 mila euro in un’azienda di logistica a Rho.

