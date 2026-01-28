Questa mattina la polizia ha smantellato una banda che aveva messo a segno furti per oltre 200 mila euro in un’azienda di logistica a Rho. I ladri entravano di notte, portavano via profumi, cosmetici, elettrodomestici e giocattoli. Poi rivendevano la merce rubata, creando un mercato nero ben organizzato. L’indagine ha portato all’arresto di alcuni sospetti e al sequestro di buona parte della merce.

Rho (Milano), 28 gennaio 2026 – Profumi e cosmetici, elettrodomestici e giocattoli. Il modus operandi era sempre lo stesso: mettevano a segno grossi furti in aziende di logistica, smistavano e rivendevano la merce. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Rho hanno smantellato un'organizzazione dedita a furti e ricettazioni con un giro di affari di diverse centinaia di migliaia di euro, numerosi complici e una rete di ricettazione ben strutturata. Furti in aziende e ricettazione, smantellata banda a Rho L’indagine. L'indagine, che coinvolge diversi soggetti sia italiani che stranieri tutte indagati in stato di libertà per la ricettazione della merce destinata alla rivendita, è iniziata dopo un furto avvenuto tra il 2 e il 3 novembre 2024 in un’azienda di logistica di Lainate, nell'hinterland milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rho, furto in un’azienda per oltre 200mila euro. Poi merce smistata e rivenduta : smantellata banda

Questa mattina, le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, di età tra i 25 e i 58 anni, coinvolte in un'operazione contro una banda napoletana responsabile di truffe per oltre 200 mila euro.

