Milano si anima con una serie di concerti da non perdere nel mese di febbraio. La città si prepara a ospitare artisti di fama internazionale e giovani promesse, offrendo serate ricche di musica e entusiasmo. Gli appuntamenti si susseguono, attirando appassionati da tutta la regione.

Milano si prepara a diventare il palcoscenico di un mese di musica dal vivo che promette di essere tra i più intensi dell’anno. A febbraio, la città si anima con una serie di concerti che spaziano dal rock britannico al pop internazionale, passando per l’indie e il soul, con eventi che si susseguono quasi ogni sera in location prestigiose. Il 3 febbraio si apre con i Blossom al locale Santeria Toscana, seguiti il giorno dopo dai Turin Brakes all’Arci Bellezza, che portano con sé il loro sound acustico e malinconico. Il 6 febbraio, la scena musicale milanese si arricchisce con Michael Marcagi, artista americano che si esibisce al medesimo Santeria Toscana, mentre il 7 è dedicato ai La Lom, che si esibiscono al Circolo Magnolia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appuntamenti musicali imperdibili a Milano nel cuore del mese di febbraio

Approfondimenti su Milano Musica

A Montevarchi, la Biblioteca Ginestra si prepara a un febbraio ricco di eventi.

Scopri i dieci eventi principali a Bologna dal 26 gennaio all'1 febbraio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Musica

Argomenti discussi: I concerti attesi in Italia nel 2026. Guida agli eventi da non perdere; Guida al weekend, i 10 eventi imperdibili fra De Gregori, Ale&Franz, Luca Carboni e Stefano Massini; I festival musicali da non perdere nell’estate del 2026 in tutta la Francia; Brescia Summer Music 2026: un’estate di musica, grandi concerti e live imperdibili - Radio Bruno.

Cultura, musica e salute: il febbraio della Galleria Boragno a Busto ArsizioCinque appuntamenti imperdibili nel cuore del centro storico: dai rifugi dedicati alle donne ai 40 anni del Live Aid, fino all'antropologia e ai dibattiti sulla prevenzione sanitaria ... varesenews.it

Estate 2025, 33 festival musicali da non perdere in Italia, da Lucca Summer Fest a MedimexL'estate italiana si accende con la musica, e non potevamo non proporvi una miscellanea dei più interessanti e imperdibili festival del 2025. La stagione calda targata 2025 promette di essere un ... tg24.sky.it

Guida ai concerti da scoprire a Bologna e dintorni: gli appuntamenti musicali dal 2 all'8 febbraio x.com

DUE APPUNTAMENTI MUSICALI in programma prossimamente presso l'AULA MAGNA "Rino Mauri" DOMENICA 8 FEBBRAIO - ore 16.30 nell'ambito della Rassegna MUSICA SOTTOCASA, Seconda Edizione - Viaggio tra valli, fiumi, lago...e altro, l'Orche - facebook.com facebook