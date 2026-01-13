HBO Max arriva in Italia | quanto costa l’abbonamento e cosa propone il catalogo della nuova piattaforma streaming

Dal 13 gennaio 2026, HBO Max, la piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery, arriva in Italia. Con questa novità, gli utenti potranno accedere a un catalogo diversificato di film, serie e contenuti originali. In questa guida, analizzeremo i costi dell’abbonamento e le principali caratteristiche della piattaforma, offrendo un quadro chiaro e preciso per orientarsi tra le novità del servizio.

A partire dal 13 gennaio 2026, HBO Max, la piattaforma streaming del gruppo Warner Bros Discovery, approda ufficialmente in Italia. Già disponibile in oltre 100 Paesi, la piattaforma andrà a fare concorrenza alle altre piattaforme già disponibili in Italia tra cui Netflix, Prime Video, Disney Plus, Apple tv, Paramount e la gratuita Raiplay. Disponibile via web, via app e su abbonamento all’interno di Amazon Prime Video, HBO Max sarà disponibile per i clienti TIMVISION. Chi vuole sottoscrivere un abbonamento, invece, ha tre possibilità. La nuova piattaforma streaming, infatti, propone tre pacchetti: base con pubblicità, standard con risoluzione video Full HD e riproducibile contemporaneamente su 2 dispositivi e premium, riproducibile contemporaneamente su 4 dispositivi e in 4K UHD e Dolby Atmos dove disponibile. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - HBO Max arriva in Italia: quanto costa l’abbonamento e cosa propone il catalogo della nuova piattaforma streaming Leggi anche: HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio: cosa cambia per Sky e quanto costa l’abbonamento Leggi anche: HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio: cosa sparisce da Sky e quanto costa l’abbonamento La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming; Hbo Max arriva in Italia il 13 gennaio: che cosa non vedremo più sulle altre piattaforme; Hbo Max arriva in Italia: cosa cambia per Sky dal 2026; HBO Max e Sky, doppio spezzatino: chi vedrà su Sky le nuove stagioni delle serie TV dovrà andare su HBO per vedere le vecchie. HBO Max arriva finalmente in Italia: i titoli, i prezzi e tutto quello che c'è da sapere - Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova piattaforma streaming disponibile (finalmente) anche qui da noi ... vanityfair.it

HBO Max arriva oggi in Italia: i film, le serie TV, i dispositivi e i prezzi - Oggi è il gran giorno di HBO Max: la piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery è disponibile dalle prime ore di questa mattina e sgomita per trovare un posto nel panorama già affollato. dday.it

HBO Max debutta in Italia: al via la nuova piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery - Il servizio è disponibile dal 13 gennaio con un catalogo che integra cinema, serie, produzioni originali italiane e sport. engage.it

