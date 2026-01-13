HBO Max arriva in Italia | quanto costa l’abbonamento e cosa propone il catalogo della nuova piattaforma streaming

Dal 13 gennaio 2026, HBO Max, la piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery, arriva in Italia. Con questa novità, gli utenti potranno accedere a un catalogo diversificato di film, serie e contenuti originali. In questa guida, analizzeremo i costi dell’abbonamento e le principali caratteristiche della piattaforma, offrendo un quadro chiaro e preciso per orientarsi tra le novità del servizio.

A partire dal 13 gennaio 2026, HBO Max, la piattaforma streaming del gruppo Warner Bros Discovery, approda ufficialmente in Italia. Già disponibile in oltre 100 Paesi, la piattaforma andrà a fare concorrenza alle altre piattaforme già disponibili in Italia tra cui Netflix, Prime Video, Disney Plus, Apple tv, Paramount e la gratuita Raiplay. Disponibile via web, via app e su abbonamento all’interno di Amazon Prime Video, HBO Max sarà disponibile per i clienti TIMVISION. Chi vuole sottoscrivere un abbonamento, invece, ha tre possibilità. La nuova piattaforma streaming, infatti, propone tre pacchetti: base con pubblicità, standard con risoluzione video Full HD e riproducibile contemporaneamente su 2 dispositivi e premium, riproducibile contemporaneamente su 4 dispositivi e in 4K UHD e Dolby Atmos dove disponibile. 🔗 Leggi su Tpi.it

