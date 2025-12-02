Appiano Gentile Inter | rifinitura alla vigilia del match col Venezia in Coppa Italia

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria in campionato contro il Pisa, si concentrano adesso sulla prima partita stagionale in Coppa Italia. Domani a San Siro arriva il Venezia di Stroppa. Ancora a parte nell’allenamento di oggi Ange-Yoan Bonny, nonostante abbia smaltito l’influenza dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Internews24.com

