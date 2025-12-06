L’Inter si diverte col Como | 4-0 Buon per Marotta che Fabregas rifiutò Chivu è meno da copertina ma è bravo

Inter- Como termina con il punteggio di 4 a 0: uomini di Chivu momentaneamente primi in classifica da soli, con due punti su Napoli e Milan che devono ancora giocare (Napoli-Juventus e Torino-Milan). È una brutta botta per i tantissimi appassionati del Como e soprattutto del suo tecnico: Cesc Fabregas novello vate del football italiano anche se è spagnolo. Fabregas sta portando avanti un ottimo lavoro con una squadra sì giovane ma che ha speso tanto. Detto questo, l’Inter ha preso il Como a pallate. Quattro gol e un finale quasi da tiro a segno. Il Como ha fatto ben poco, gli opinionisti vanno in solluchero al quarto passaggio di fila ma la verità è che non ricordiamo parate degne di questo nome di Sommer. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

