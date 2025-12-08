Napoli Repice non ha dubbi | Conte è l’uomo in più dei partenopei Sul futuro del tecnico leccese dico una cosa

Napoli, Francesco Repice ha parlato ai microfoni di una radio partenopea facendo il punto sugli azzurri e anche sul futuro del tecnico Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Francesco Repice ha parlato del Napoli facendo anche il punto sul futuro di Conte. NAPOLI – «Conte è ripartito dalla difesa. Parliamo di un tecnico di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, Repice non ha dubbi: «Conte è l’uomo in più dei partenopei. Sul futuro del tecnico leccese dico una cosa»

News recenti che potrebbero piacerti

Radio1 Rai. . #Calcio #SerieA Terza vittoria consecutiva per gli uomini di Conte: il Napoli, dopo il match contro la Juve, torna in vetta mentre i bianconeri scendono a -8 dal primo posto Il racconto dell’inviato #GR1 Francesco Repice - facebook.com Vai su Facebook

#Calcio #SerieA Terza vittoria consecutiva per gli uomini di Conte: il Napoli, dopo il match contro la Juve, torna in vetta mentre i bianconeri scendono a -8 dal primo posto Il racconto dell’inviato #GR1 Francesco Repice Vai su X

Napoli, Repice non ha dubbi: «Conte è l’uomo in più dei partenopei. Sul futuro del tecnico leccese dico una cosa» - Napoli, Francesco Repice ha parlato ai microfoni di una radio partenopea facendo il punto sugli azzurri e anche sul futuro del tecnico Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Francesco Repi ... Da calcionews24.com