Napoli, completamente rivoluzionato il club partenopeo grazie ad Antonio Conte. Il punto È un Napoli trasformato quello che si appresta ad affrontare il Benfica in Champions League. La Gazzetta dello Sport sottolinea tre dimensioni del nuovo status raggiunto dalla squadra. La dialettica, la convinzione e i risultati parlano chiaro: la squadra di Conte ha superato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, rivoluzione totale da parte di Antonio Conte che ora ha in mano la squadra. La situazione non lascia dubbi!