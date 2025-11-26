Cuori in festa | Antonella Fiordelisi celebra un traguardo d’amore con Giulio

Antonella Fiordelisi festeggia dieci mesi d’amore con Giulio: tra sorrisi, complicità e nuovi progetti. Dieci mesi possono sembrare un battito di ciglia, ma per Antonella Fiordelisi e il suo Giulio sono stati un viaggio intenso, fatto di emozioni, scoperta e una quotidianità costruita passo dopo passo. L’influencer, ex schermitrice e volto amatissimo dei social, ha voluto celebrare questo traguardo con un messaggio tenero e spontaneo, che racconta tutto il calore della loro storia. Sui suoi profili Antonella ha condiviso un tenerissimo reel che trasmette serenità: abbracci rubati, risate complici e quei piccoli gesti che spesso parlano più di mille parole. 🔗 Leggi su 361magazine.com

