Anna Tatangelo rinvia il tour | Sento il bisogno di dedicare tempo alla mia piccolina

Anna Tatangelo ha deciso di rinviare il suo tour. La cantante spiega sui social di aver bisogno di dedicare più tempo alla sua bambina, Beatrice, nata da poche settimane. La nascita della piccola ha portato tanta gioia nella vita di Anna e ha fatto sì che prendesse questa decisione, lasciando temporaneamente da parte i concerti.

Anna Tatangelo fa un annuncio sui social, la cantante ha deciso di rinviare il suo tour. Da poche settimane Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta, la nascita della piccola Beatrice ha portato una gioia immensa nella sua vita e l’ha spinta a prendere un’importante decisione. Anna Tatangelo con la figlia Beatrice (Foto Ig @annatatangeloofficial) Sui social la cantante ha fatto sapere ai suoi affezionati fan che le date del suo tour subiranno delle variazioni, queste le sue parole: “Scrivo queste parole pensando a ognuno di voi. Mancherebbe poco alle date di Tatangels ma ho bisogno di chiedervi ancora un po’ di pazienza. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Anna Tatangelo rinvia (di nuovo) i concerti: «Devo farlo come madre, non è una scelta facile»La cantante ha posticipato a novembre le due date a Napoli e Milano. «Sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina», ha scritto sui social ... corriere.it

Anna Tatangelo rinvia il tour dopo il parto: È importante fermarsiDopo la nascita della seconda figlia Beatrice, Anna Tatangelo rinvia il tour Tatangeles per dedicarsi alla famiglia. I concerti saranno recuperati a novembre 2026. 105.net

Anna Tatangelo ha condiviso una lunga e sentita lettera rivolta al suo pubblico.Un messaggio sincero, scritto “pensando a ognuno di voi”, in cui spiega la decisione di rimandare alcune date del tour Tatangles. Una scelta non facile, ma sentita come nec facebook