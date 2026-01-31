Anna Tatangelo annulla il tour | Oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia

Dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia, Anna Tatangelo decide di fermarsi un po’. La cantante annuncia di aver annullato le date del suo tour, spiegando che ha bisogno di dedicare più tempo alla famiglia. La decisione arriva dopo le recenti novità personali, e lei stessa sottolinea di non sentirsi ancora pronta a tornare sul palco.

Anna Tatangelo da poco ha partorito la sua secondogenita e ancora non si sente pronta a ripartire con il tour. Le date erano state già posticipate a causa della gravidanza Anna Tatangelo tra poco sarebbe dovuta partire con due date importanti del tour che aveva già rimandato. Il Tatangeles si sarebbe dovuto svolgere a novembre scorso con due date, una a Milano e una a Napoli. Poi l’artista ha annunciato la gravidanza e, mentre il tour estivo è riuscito a portarlo a termine, diverso è stato per queste due date, per cui aveva pensato ad un grande show. Ma i fan hanno compreso l’artista ed aspettato con ansia l’evento, rimandate ad aprile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Anna Tatangelo ha annunciato sui social il rinvio del suo tour 'Tatangeles'.

#Anna-Tatangelo- Tour || Anna Tatangelo ha annunciato di dover rimandare le date del suo tour.

Anna Tatangelo posticipa il tour 'Tatangeles' a causa della gravidanzaIl mondo della musica italiana è in fermento per l’ultima notizia riguardante Anna Tatangelo, celebre cantante del panorama musicale. Con un post sui suoi canali social, ha annunciato il rinvio del to ... notizie.it

Anna Tatangelo, tour rimandato: Non è una decisione facile, ho bisogno di tempoNon è una decisione facile, ma sento che è quella giusta. Anna Tatangelo ha annunciato sui social il rinvio delle date del tour 'Tatangeles'. Mancherebbe poco, ma ho bisogno di chiedervi ancora un ... adnkronos.com

#AnnaTatangelo dopo la nascita della figlia rinvia del date dei suoi concerti "Scrivo queste parole pensando a ognuno di voi. Mancherebbe poco alle date di TATANGELES.. ma ho bisogno di chiedervi ancora un po' di pazienza. Non è una decisione facile, m - facebook.com facebook

