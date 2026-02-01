Anna Tatangelo rimanda il tour | Ho bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia

Anna Tatangelo ha deciso di rinviare il suo tour “Tatangeles”. La cantante spiega di aver bisogno di dedicare più tempo alla famiglia e ha scelto di posticipare tutte le date programmate. La notizia ha colto di sorpresa i fan, che aspettavano da tempo di vederla dal vivo. La cantante non ha ancora fissato nuove date, ma ha assicurato che tornerà presto sul palco.

Anna Tatangelo, la popolare cantante italiana, ha preso una decisione sofferta ma necessaria: rimandare le date del suo tanto atteso tour "Tatangeles". In un messaggio condiviso tra le storie di Instagram, ha spiegato ai suoi fan i motivi dietro questa scelta, raccontando un momento particolare della sua vita.

Anna Tatangelo annulla il tour: "Oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia"

Dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia, Anna Tatangelo decide di fermarsi un po'.

Anna Tatangelo, tour rimandato: "Non è una decisione facile, ho bisogno di tempo"

Anna Tatangelo ha annunciato sui social il rinvio del suo tour 'Tatangeles'.

Anna Tatangelo rimanda il tour, i motivi dietro la scelta sofferta

L'artista, dopo una lunga riflessione, ha deciso di rimandare il suo tour: i motivi dietro la scelta complessa.

Perché Anna Tatangelo ha rimandato il tuor? I motivi spiegati dalla cantante

Al centro di tutto ci sarebbe la maternità. Anna Tatangelo ha deciso di rimandare il tour Tatangeles perché, dopo la nascita della seconda figlia Beatrice il 3 gennaio, sente il bisogno di fermarsi.

