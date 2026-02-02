Angelo Simionato arrestato a Torino Milo Infante critica i genitori | Bravo ragazzo picchia un poliziotto

Angelo Simionato è stato arrestato a Torino. Il conduttore ha commentato le parole dei genitori che lo avevano definito

La polizia, al momento, ha arrestato tre antagonisti dopo la manifestazione a Torino organizzata dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. In manette è finito anche Angelo Simionato, 22enne originario di Arcidosso, in provincia di Grosseto. Il 22enne, di professione cameriere, sarebbe incensurato: a incastrarlo, nel video del poliziotto Alessandro Calisti preso a calci e colpito anche con un martello, sarebbe stato l’abbigliamento. Il ragazzo non vestirebbe di nero come il resto del gruppo, sarebbe stato riconosciuto grazie a dei dettagli rossi. I genitori sono corsi a Torino, si sarebbero scusati e avrebbero asserito che il figlio sarebbe un “bravo ragazzo“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

