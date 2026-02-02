Angelo Simionato è stato arrestato a Torino. Il conduttore ha commentato le parole dei genitori che lo avevano definito

La polizia, al momento, ha arrestato tre antagonisti dopo la manifestazione a Torino organizzata dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. In manette è finito anche Angelo Simionato, 22enne originario di Arcidosso, in provincia di Grosseto. Il 22enne, di professione cameriere, sarebbe incensurato: a incastrarlo, nel video del poliziotto Alessandro Calisti preso a calci e colpito anche con un martello, sarebbe stato l’abbigliamento. Il ragazzo non vestirebbe di nero come il resto del gruppo, sarebbe stato riconosciuto grazie a dei dettagli rossi. I genitori sono corsi a Torino, si sarebbero scusati e avrebbero asserito che il figlio sarebbe un “bravo ragazzo“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Angelo Simionato arrestato a Torino, Milo Infante critica i genitori: "Bravo ragazzo, picchia un poliziotto"

I genitori di Angelo Simionato, il giovane di 22 anni arrestato a Torino dopo aver aggredito un agente durante il corteo pro Askatasuna, si difendono.

Un giovane di 22 anni, Angelo Simionato, ha colpito un poliziotto con un martello durante un'operazione di routine.

