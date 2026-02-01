A Torino Zangrillo definisce l’aggressione al poliziotto un tentato omicidio

A Torino, il sindaco Stefano Zangrillo ha commentato l’aggressione a un agente di polizia avvenuta durante gli scontri del 31 gennaio. Zangrillo ha definito l’episodio un tentato omicidio, criticando duramente quanto accaduto e chiedendo misure più severe per garantire la sicurezza delle forze dell’ordine. La città si prepara a rispondere con fermezza.

A Torino, il sindaco Stefano Zangrillo ha definito l’aggressione subita da un agente di polizia durante gli scontri del 31 gennaio 2026 un tentato omicidio. L’episodio, avvenuto nel quartiere San Salvario durante una protesta contro il piano di riqualificazione urbana, ha scatenato un’ampia mobilitazione di forze dell’ordine e ha portato al blocco temporaneo del traffico in diverse strade del centro. L’agente, colpito con un oggetto contundente al capo, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Molinette, dove è stato dichiarato in condizioni critiche. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino, hanno già portato all’identificazione di almeno tre persone coinvolte, due delle quali fermate nei giorni successivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Torino Polizia

Al centro delle proteste di ieri a Torino c’è stato un agente del Reparto Mobile di Padova, Alessandro Calista, 29 anni.

Alessandro Calista, il poliziotto aggredito sabato a Torino, si trova ancora in ospedale.

Ultime notizie su Torino Polizia

