Angelo con sembianze di Meloni mistero intorno a Umberto II e tesori nascosti della Corona

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, un mistero riaccende l’attenzione di storici e appassionati. Dentro una cappella restaurata nel 2003, si parla di un’immagine che somiglia a Meloni e di segreti nascosti legati a Umberto II e ai tesori della Corona. La scoperta ha fatto scoppiare molte domande e spinto a indagare ancora di più su quei simboli nascosti tra le mura del monumento.

Nella basilica romana di San Lorenzo in Lucina, all'interno di una cappella restaurata nel 2003, è emerso un mistero che ha acceso l'attenzione di storici, appassionati di simbolismo e osservatori del panorama politico. Un affresco raffigurante un angelo con tratti somiglianti a quelli della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha suscitato dibattito e ipotesi su un possibile messaggio nascosto. L'immagine, collocata a destra dell'altare, non è stata ufficialmente attribuita a nessun artista né spiegata dalle autorità ecclesiastiche. Tuttavia, la sua posizione all'interno di un ambiente storicamente carico di significati religiosi e politici ha innescato una catena di ricerche che portano a figure legate al mondo della Corona d'Italia e alla memoria del suo ultimo sovrano, Umberto II.

