Angelo con volto Meloni la ' pista' di Umberto II e dei gioielli della corona

Qualcuno ha fatto inserire un affresco nell basilica di San Lorenzo in Lucina che rappresenta un angelo con il volto molto simile a quello di Giorgia Meloni. La scelta non è casuale: dietro potrebbe esserci un messaggio nascosto per riportare a casa la salma di Umberto II, l’ultimo re d’Italia, e farla tornare al Pantheon prima delle celebrazioni dell’anniversario della sua morte.

Chi ha voluto all'interno della Basilica romana di San Lorenzo in Lucina l'affresco dell'angelo con il volto fortemente somigliante, secondo molti osservatori, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni? E perché? Osservando la Cappella che lo ospita si può risalire a una serie di elementi che messi insieme potrebbero aiutare a risolvere il rebus o, comunque, a raccontare una storia con un fine: sollecitare il rientro della salma dell'ultimo re d'Italia, Umberto II di Savoia, al Pantheon, prima delle tradizionali commemorazioni per l'anniversario della sua morte (18 marzo 1983).

