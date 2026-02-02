Angelo ' Meloni' c' entrano il re Umberto II e i gioielli della Corona?

Qualcuno ha inserito un affresco con un volto che ricorda molto Giorgia Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. Dentro la chiesa, vicino a un affresco di un angelo, si nota un volto che molti hanno interpretato come somigliante alla presidente del Consiglio. Ora si cerca di capire perché sia stato scelto proprio quello e se ci sia un collegamento con la richiesta di riportare al Pantheon le spoglie di Umberto II, l’ultimo re d’Italia, prima delle celebrazioni per il suo anniversario di morte.

(Adnkronos) - Chi ha voluto all'interno della Basilica romana di San Lorenzo in Lucina l'affresco dell'angelo con il volto fortemente somigliante, secondo molti osservatori, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni? E perché? Osservando la Cappella che lo ospita si può risalire ad una serie di elementi che messi insieme potrebbero aiutare a risolvere il rebus o, comunque, a raccontare una storia con un fine: sollecitare il rientro della salma dell'ultimo re d'Italia, Umberto II di Savoia, al Pantheon, prima delle tradizionali commemorazioni per l'anniversario della sua morte (18 marzo 1983).

