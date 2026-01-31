Andrea Iannone e la presunta frecciatina a Elodie dopo la rottura | Le donne vanno e vengono

Andrea Iannone torna a far parlare di sé con una frase che sembra una frecciatina a Elodie. L’ex pilota ha pubblicato su Instagram una foto accompagnata da un commento che fa discutere: “Le donne vanno e vengono”. La frase, arrivata dopo la recente rottura, ha scatenato commenti e sospetti sui social. I fan si chiedono se sia davvero una provocazione o solo una battuta. Intanto, l’ex coppia resta al centro dell’attenzione.

Nel suo ultimo post Instagram, Andrea Iannone ha pubblicato una foto che appare come una frecciatina alla ex Elodie. "Le donne vanno e vengono, ma la vita non ti premia due volte con una brava donna", si legge. Il pilota sarebbe ora vicino a Rocio Munoz Morales, mentre la cantante alla ballerina Franceska Nuredini.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Andrea Iannone Elodie Andrea Iannone punge Elodie: “Le donne vanno e vengono” La relazione tra Andrea Iannone ed Elodie torna a far parlare di sé. Spuntano nuovi retroscena sul rapporto tra Elodie e Franceska (e sulla presunta rottura con Iannone) Recenti indiscrezioni emergono sul rapporto tra Elodie e Franceska, con dettagli che fanno discutere. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Andrea Iannone Elodie Argomenti discussi: Andrea Iannone, due di picche dall'ex Belen Rodriguez? Non amo le minestre riscaldate; Elodie-Iannone, che intrigo Ecco le ragioni della rottura; Elodie, il retroscena inaspettato: il rapporto con Franceska iniziato quando c’era Andrea Iannone; Andrea Iannone contatta Belen Rodriguez dopo la crisi con Elodie, ecco cos'ha risposto lei. Andrea Iannone perde la pazienza: arriva la frecciata (perfida) a Elodie dopo la rottura, ma i fan protestanoTra silenzi social, immagini che parlano da sole e una frase diventata virale, Iannone lancia una possibile frecciata per la fine della sua relazione con Elodie. libero.it Andrea Iannone e quella frase social che fa rumore: frecciatina a Elodie?Una semplice frase, pubblicata e poi cancellata, è bastata per riaccendere il gossip che da settimane ruota attorno ad Andrea Iannone ed Elodie. Il pilota di MotoGP, infatti, nelle ultime ore ha ... comingsoon.it Andrea Iannone ed Elodie, cosa è successo adesso. Fan increduli (FOTO) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.