Iannone ha pubblicato un post su Instagram che ha sorpreso molti. Nel carosello di foto, l’ex motociclista scrive “Day by day” senza spiegazioni, lasciando spazio all’interpretazione. Qualcuno ha pensato a una fase di riflessione personale, ma subito è arrivata una frecciatina velenosa contro Elodie, con la frase “Le donne vanno e vengono”. La frase ha fatto scalpore e ha acceso commenti tra i follower.

Un post condiviso da Andrea Iannone sul suo profilo Instagram ha attirato l’attenzione. Un carosello di immagini accompagnato dalla didascalia “Day by day”, “giorno dopo giorno”: poche parole, quasi sospese, che in molti hanno interpretato come il racconto di una fase personale più introspettiva, fatta di riflessioni e di un certo ripiegamento su sé stessi. Ma a catalizzare davvero l’attenzione è stata una delle immagini del carosello. Una foto in bianco e nero abbinata a una frase che non è passata inosservata: “ Le donne vanno e vengono, ma la vita non premia due volte con una brava donna”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Andrea Iannone frecciatina al veleno contro Elodie: “Le donne vanno e vengono”

Andrea Iannone torna a far parlare di sé con una frase che sembra una frecciatina a Elodie.

La relazione tra Andrea Iannone ed Elodie torna a far parlare di sé.

